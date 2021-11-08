Губернатор Алексей Текслер назвал источник отравления реки Уй аммиаком

Больше всего от загрязнения пострадал город Троицк Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал источник загрязнения реки Санарка и Уй, из-за которого на прошлой неделе сидели без воды жители Троицка.

— Выводы экологов полностью подтвердили то, о чем говорили местные жители. Источник загрязнения — отходы предприятия «Ромкор», которые были свалены на полях возле предприятия. И уже оттуда стекали в Санарку, откуда попадали в Уй, — написал глава региона в своем Instagram.

Губернатор сообщил, что уже возбуждено административное дело. Виновнику придется заплатить серьезный штраф. Поля нужно будет рекультивировать, вывезти и утилизировать отходы. Материалы будут направлены в Росприроднадзор и Россельхознадзор. Там будет рассчитан размер ущерба почвам. Предприятию придется его возместить.

— Всем пора привыкнуть: любое производство должно работать с соблюдением экологических правил. Работайте, но убирайте за собой, — заявил Алексей Текслер.

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