В Челябинске закрылся единственный магазин ZARA Home

На месте ZARA Home к открытию готовится Befrее
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В Челябинске в ТРК «Алмаз» закрылся единственный в городе магазин ZARA Home. На его месте к открытию готовится Befrее.
— Магазин ZARA Home закрылся 22 октября. Вы можете сделать заказ на сайте и оформить доставку, — сообщили КП-Челябинск по телефону горячей линии.
На месте NYX открыли магазин корейской косметики
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Закрылся также магазин косметики NYX, вместо него появилась точка продаж корейской косметики Koreolika. Зато в «Алмазе» наконец-то вновь открыли магазин Natura Siberiсa/ Его работу приостанавливали на несколько месяцев из-за проблем с лицензией на выпуск продукции.
Не будет в Челябинске Ikea и ZARA Home, зато откроется Hoff. Крупный магазин торговой сети станет одним из двух якорных арендаторов конгресс-холла «Таганай» на улице Труда. «Таганай» планируют открыть уже в конце года.
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