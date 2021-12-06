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Общество6 декабря 2021 9:48

В Челябинске закрылся единственный магазин ZARA Home

На его месте готовится к открытию другой магазин
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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На месте ZARA Home к открытию готовится Befrее

На месте ZARA Home к открытию готовится Befrее

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске в ТРК «Алмаз» закрылся единственный в городе магазин ZARA Home. На его месте к открытию готовится Befrее.

— Магазин ZARA Home закрылся 22 октября. Вы можете сделать заказ на сайте и оформить доставку, — сообщили КП-Челябинск по телефону горячей линии.

На месте NYX открыли магазин корейской косметики

На месте NYX открыли магазин корейской косметики

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Закрылся также магазин косметики NYX, вместо него появилась точка продаж корейской косметики Koreolika. Зато в «Алмазе» наконец-то вновь открыли магазин Natura Siberiсa/ Его работу приостанавливали на несколько месяцев из-за проблем с лицензией на выпуск продукции.

Не будет в Челябинске Ikea и ZARA Home, зато откроется Hoff. Крупный магазин торговой сети станет одним из двух якорных арендаторов конгресс-холла «Таганай» на улице Труда. «Таганай» планируют открыть уже в конце года.

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