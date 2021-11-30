В Челябинске появится гипермаркет Hoff

Гипермаркет станет одним из крупнейших арендаторов в конгресс-золле "Таганай". Фото: taganay2020.ru

В Челябинске планируют открыть гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff. Крупный магазин торговой сети станет одним из двух якорных арендаторов конгресс-холла «Таганай» на улице Труда (вторым будет «М. Видео»). Об этом говорится в объявлении об аренде, опубликованном администрацией комплекса.

Владельцы «Таганая» сообщают, что здание конгресс-холла введено в эксплуатацию. Открыть комплекс для посетителей планируют в конце года.

Известно, что в конгресс-холле будет работать киноконцертный зал на 2,5 тыс. мест. В здании должны разместиться торговые галереи, кафе и выставочные залы.

В Челябинске уже много лет обсуждают возможность открытия гипермаркета ИКЕА, также продающего мебель и различные товары для дома. ИКЕА уже отказалась строить в городе собственный торговый центр, но сети предложили разместить свой магазин в одном из уже существующих ТРК.

Напомним, конгресс-холл «Таганай» строили к саммитам ШОС и БРИКС, в нем собирались проводить международные мероприятия. После отмены саммитов здание решили превратить в торгово-развлекательный комплекс

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