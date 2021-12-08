В Челябинской области будут выплачивать пособие на питание семьям детей с целиакией

С 12:00 до 14:00 Алексей Текслер отвечает на вопросы жителей Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Алексей Текслер во время Прямой линии поручил министерству социальных отношений разработать программу по поддержке детей с целиакией. Семьям должны начать выплачивать пособия на покупку продуктов питания. Целиакия — наследственное заболевание желудочно-кишечного тракта, при котором требуется особое питание.

На Прямую линию позвонила жительница Кусы, которая рассказала о своем внуке и других детях, страдающих редким заболеванием.

— В школе их не поддерживают ничем. Дети отстают и в весе, и в росте, им очень сложно, — посетовала женщина.

— Необходимо в наших школах обеспечить спецдиету для детей, у которых есть ограничения. Мы готовы выделять дополнительные средства. Все детки, которым необходима спецдиаета, должны быть в наших школах обеспечены. В каждом населенном пункте, где есть необходимость диетического питания, оно должно быть организовано, — заявил Алексей Текслер. Губернатор уточнил, что это касается не только питания детей с целиакией, но и особого рациона для учеников с другими заболеваниями, например, сахарным диабетом.

В пресс-службе правительства Челябинской области сообщили, что в регионе живет 71 ребенок с целиакией и еще 169 детей с подозрением на это заболевание. Их лечением занимаются врачи Челябинской областной детской клинической больницы.

В специальной диете из-за особенностей здоровья нуждаются более 2 тыс. южноуральских школьников.

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