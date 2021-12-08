Трасса Челябинск-Курган будет четырехполосной по поручению Владимира Путина

Фото: пресс-служба Губернатора.

Сразу две трассы в Челябинской области должны стать полностью четырехполосными. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер во время прямой линии с жителями. Речь идет о трассах М-5 "Урал" и Челябинск-Курган.

— В следующем году в июне месяце в четырехполосное состояние полностью переведем трассу М-5 от Челябинска до Екатеринбурга, — отметил губернатор, отвечая на вопрос жителя Снежинска о пробках на одном из участков дороги. — Путепровод планируется, где съезд на Снежинск. Тюбук — Багаряк пока путепровод не планировали. Мы договорились, что в течение года проанализируем ситуацию. На съезде Тюбук — Багаряк пока останется светофор. А на Касли и Кыштым не будет светофора, будут сделаны разворотные кольца на М5. Мое мнение, что путепровод на этом участке нужен обязательно. Продолжим эту работу.

Также губернатор рассказал, что завершается проектирование участка трассы от Чебаркуля до Миасса. В планах — часть дороги в сторону Златоуста. Срок окончания работ — 2026 год. Кроме того, по поручению президента в четырехполосную будет переведена трасса Челябинск — Курган.

Еще один житель Челябинской области из Нязепетровска пожаловался на состояние дороги от своего поселка до Свердловской области. Отремонтировать его обещают 8 лет.

— В 2018 году было отремонтировано 290 км дорог, — привел статистику Алексей Текслер. — В этом году — более 800 км дорог. У нас большое количество гравийных дорог. Поэтому есть приоритеты. Это участки, по которым дети добираются на школьных автобусах.

Еще один участок дороги попросили сделать жители Джабыка. После летних пожаров в поселке построили новые дома, начали ремонт дороги Париж — Джабык. Теперь сельчане просят сделать участок до Карталов.

— Сделаем эту часть дороги, продолжим дальше, буду держать этот вопрос в сфере своего внимания, — пообещал губернатор.

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