Алексей Текслер отругал глав районов из-за разрушенных домов и мерзнущих пенсионеров

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Во время Прямой линии губернатор Алексей Текслер отсчитал глав Сосновского района, Коркинского района и Розинского поселения. Причиной стали жалобы граждан.

Позвонившая на Прямую линию жительница Сосновского района рассказала о пожилых людях, которые часами в мороз ждут машину с пенсией. Почтальон, ранее выдававший выплаты, в дереве больше не работает, а машина с деньгами приезжает без четкого графика.

— Это никуда не годится, коллеги! Что, нельзя найти почтальона? К главе Сосновского района и руководству Почты России в Челябинской области обращаюсь: решите эту проблему немедленно, — возмутился Алексей Текслер.

Вторую вспышку негодования у губернатора вызвал рассказ жительницы Розы. Женщина просила открыть клуб вместо снесенного ДК и рассказала о целом квартале пустующих и разрушающихся зданий на центральной улице, которые никак не могут снести.

— Это никуда не годится! — повторил губернатор и призвал к ответу муниципалитет в лице замглавы района Владимира Шукаева.

Тот рассказал, что для демонтажа зданий подготовили проектно-сметную документацию. Снос домов обойдется в 44 млн рублей. Этих денег в Коркинском районе и Розинском поселении нет. Их попросили у региональной казны.

— Я решения принимал несколько месяцев назад, в том числе финансовые, — напомнил в ответ губернатор. — Никуда не годится! Это что такое? Никуда не годится, коллеги. Чтобы эта проблема была решена. Финансирование выделено. Надо еще ваши сметы проверить. Никуда не годится!

После этого глава региона пообещал, что новый Дом культуры в Розе будет. Он разместится рядом со спортивным центром в многофункциональном здании, которое сейчас проектируют.

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