В Челябинске нашли замену чугунным решеткам, украденным в микрорайоне Чурилово

Новые решетки не привлекут внимание злоумышленников, собирающих металл. Фото: мэрия Челябинска

Администрация Челябинска установила полимерные решетки взамен украденных чугунных конструкций на улице Конструктора Духовых в микрорайоне Чурилово. Это было сделано для того, чтобы не привлекать внимание злоумышленников, которые сдают краденное на металлолом.

— Все канализационные решетки полностью восстановлены подрядчиком ООО «АрСак». Новые конструкции, как и чугунные, способны выдерживать большие нагрузки, — рассказали в мэрии Челябинска.

Фото: мэрия Челябинска

Напомним, с недавно построенной дороги в Чурилово сначала пропали 10 люков. Их заменили, приварив новые крышки, чтобы их нельзя было их украсть. Но вскоре пропали еще 35 решеток, закрывавших колодцы ливневой канализации. Улица, на которой появились ничем не закрытые колодцы, ведет в школу. С учениками и их родителями пришлось срочно проводить инструктаж по безопасности.

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