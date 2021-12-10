В Челябинске машина провалилась в яму с кипятком

Автомобиль окутали клубы горячего пара. Фото: /vk.com/nashchelyabinsk

В Металлургическом районе Челябинска автомобиль провалился в яму с горячей водой. Инцидент произошел во дворе дома №44А на улице Сталеваров. Очевидцы сообщают, что владелец оставил машину припаркованной возле дома. Оказалось, что на том же месте под дорогой проходит труба теплоснабжения. Трубу прорвало, провалилась поверхность над ней, автомобиль частично ушел под землю. Чтобы достать его из испускающей горячей пар ямы, потребовался эвакуатор.

Факт аварии подтвердили в управляющей компании «Доверие стальное», которая обслуживает территорию.

— Произошла авария на теплосети, — сообщили в УК.

Из-за поломки на несколько часов отключали теплоснабжение в ближайших домах, но сейчас подача тепла уже восстановлена.

Напомним, утром 10 декабря в Челябинске также произошла серьезная коммунальная авария. Из-за нее без водоснабжения остались дома на четырех улицах. Водопровод случайно повредили, когда пытались проложить подземный электрокабель.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru