Самое время выбраться на улицу, чтобы посмотреть на новогоднюю иллюминацию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В эти выходные в Челябинске ожидается улетная погода. Несмотря на то, что по вечерам столбики термометров будут держаться на отметке в минус 13 градусов, снегопады и морозы обойдут наш город стороной. Изучаем подробности прогнозов синоптиков на ближайшие три дня.

По данным сайта «Гисметео», в субботу днем ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до минус семи градусов, а ночью остудится до -13. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.

Скриншот: gismeteo.ru

В воскресенье немного похолодает: -11 днем и -16 ночью. При этом ветер утихнет до 7 м/с, а небо будет ясным до конца выходных.

В понедельник снова будет малооблачно и без осадков: днем -7, ночью -11. Скорость ветра возможна до 9 м/с.

Синоптики Яндекс.Погоды прогнозируют, что 11 декабря утром и днем температура зафиксируется на -8 градусах, а вечером и ночью — на -13. При этом в первой половине дня будет облачно с прояснениями, а вечером тучи рассеются.

Скриншот: yandex.ru

12-е декабря отмечено как ясный день. Утром возможно похолодание до -15 градусов, но уже днем потеплеет до -9. После ужина и до следующего дня термометры будут показывать минус 12.

Что касается 13 декабря, то дневные температуры не особо будут отличаться от ночных: до обеда на улице обещают минус девять, а после — минус 12. Хотя уже ближе к полудню солнце начнет прятаться за облаками, и не выйдет до середины следующей недели.

Скриншот: world-weather.ru

Портал World Weather дает аналогичные прогнозы по температурам: в субботу и воскресенье минус 10-13, а в понедельник минус восемь. Но в отличие от «Гисметео», метеорологи этого сервиса считают, что погода в Челябинске на три дня будет маловетреной: по их данным в выходные будет штиль, а в понедельник максимальная скорость ветра составит два метра в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От прогноза погоды — холодок по коже: когда в Челябинск придут морозы

Климат поменялся: какой будет зима в Челябинске

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru