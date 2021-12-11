Знаменитого чешского хоккеиста Патрика Элиаша ужаснул Магнитогорск

Фото: Эдуард Фадюшин

Бывший игрок «Нью-Джерси Девилз», двукратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Элиаш вспомнил о своей жизни в Челябинской области. В сезоне 2004-2005 годов хоккеист из Чехии выступал за магнитогорский «Металлург» в Суперлиге. Об этом времени он вскользь упомянул в интервью подкасту Spittin' Chiclets.

— Мой агент посоветовал мне поехать в Россию, потому что там предложили заплатить довольно большую сумму за пару месяцев. И я вообще-то попал в хорошую команду в Магнитогорске. Ужасный город, жуткий город, но у них был чешский тренер Петр Сикора. Там был Сергей Гончар. Там был Женька Набоков. Обожаю этих ребят. Я поехал туда, а в результате играл с Петром и Женькой Малкиным! О боже, это было круто, я так люблю хоккей! Город был ужасный, но хоккей — замечательный, — рассказал Патрик Элиаш.

Хоккеист добавил, что его выступления в России прервала болезнь: он подхватил гепатит и на несколько месяцев выбыл из строя.

Добавим, Патрик Элиаш — не первый иностранный хоккеист, пришедший в ужас от Магнитогорска. Ранее канадский голкипер сравнил свою жизнь в городе с тюремным сроком.

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