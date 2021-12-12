В Челябинске получившая условный срок за мошенничество депутат отказалась от мандата

Алеся Субботина. Фото: СОЦСЕТИ

Депутат Калининского райсовета Челябинска Алеся Субботина отказалась от своего мандата из-за условного срока, который она получила в июле за махинации с квартирами. Сегодня в воскресенье, 12 декабря, она отправила электронное заявление о снятии с себя полномочий.

— Решение принято вынужденно, в связи с вступившим в отношении меня приговора. Я уважаю законы Российской Федерации и пока идет стадия обжалования данного приговора, добровольно приняла решение о сложении с себя полномочий депутата, — пишет на своей странице в Facebook Алеся Субботина.

Напомним, Калининский районный суд признал депутата виновной по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Ей было назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.

По версии следствия, Алеся Субботина, будучи риелтором, заключала договоры купли-продажи под видом займа, а затем присвоила себе две квартиры. Ущерб, нанесенный бывшим владельцам, оценили в два миллиона рублей.

Сама Субботина свою вину в преступлении не признает. Ранее в разговоре с корреспондентом КП-Челябинск она заявила, что попала под следствие из-за конфликта интересов между председателем совета депутатов и районной администрацией. В настоящий момент народная избранница обжалует вынесенный ей приговор.

Напомним, Алеся Субботина шла на выборы как самовыдвиженец под эгидой улучшения экологии в Челябинске. В своем округе она победила основателя компании «Артель-С» Николая Янова — застройщика элитного поселка «Благодатово», где осенью 2015 года произошел крупный пожар. В 2019 году Янов чуть не лишился мандата из-за бизнеса в Чехии, а в прошлом году не стал переизбираться в Заксобрание и сложил полномочия депутата.

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