Строители ледового городка на площади Революции в Челябинске столкнулись с трудностями

На площади Революции сооружают горки и вырезают скульптуры изо льда. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске продолжается строительство новогоднего городка на площади Революции. Открыть праздничную площадку должны 27 декабря. Как сообщают «Хорошие новости», затруднения для рабочих создала нетипично теплая погода.

Во-первых, сооружать ледяные фигуры начали сравнительно поздно (начало месяца оказалось теплым, 1 декабря даже шел дождь). На водоемах не успел образоваться достаточно толстый для создания скульптур слой льда. Вдобавок сам лед получился, как говорят специалисты, с «мармеладом». Скульпторы называют так лед, на поверхности которого из-за теплой погоды оказалось много песка.

Резчикам сейчас приходится работать не только быстро, но и очень осторожно, чтобы не расколоть материал. Сначала ледяные плиты скрепляют друг с другом, затем вырезают из получившихся глыб фигуры и очищают скульптуры от песка, чтобы они стали прозрачными и блестящими.

Напомним, темой главного ледового городка Челябинска выбрали «Сказочный лес». На площади Революции к Новому году должны появиться Змей Горыныч, богатыри и светящиеся цветы.

Сияющие в темноте фигуры уже установили и начали включать в разных районах Челябинска. В этом году на городских улицах установили 25 новых арт-объектов.

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