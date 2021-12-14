В Челябинске завершили конкурсное производство по делу обанкротившегося «ЧелябГЭТ»

Муниципальное предприятие обанкротилось в 2017 году Фото: Андрей АБРАМОВ

Арбитражный суд Челябинской области завершил конкурсное производство (последний этап процедуры банкротства) в отношении МУП «ЧелябГЭТ». Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Долги предприятия превысили 1,012 млрд рублей. Выплатить их обязана мэрия Челябинска.

МУП «ЧелябГЭТ» занималось в Челябинске трамвайными и троллейбусными перевозками до 2017 года, когда было признано банкротом. Долг муниципального предприятия изначально составлял 1,8 млрд рублей, но часть суммы выплатили после продажи имущества.

К субсидиарной ответственности привлекли городскую администрацию. Она обязана возместить недоплаченные МУП «ЧелябГЭТ» налоги. Мэрии удалось получить годовую отсрочку: ее обязали немедленно выплатить 12,5 млн рублей, а еще миллиард рублей внести через год.

Напомним, после банкротства МУП «ЧелябГЭТ» создали одноименное общество с ограниченной ответственностью которое сейчас отвечает за работу электротранспорта в Челябинске.

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