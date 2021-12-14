В челябинском аэропорту прокомментировали инцидент с выкатившимся за пределы полосы самолетом

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В челябинском аэропорту идет проверка инцидента, в котором самолет после посадки выкатился за пределы полосы. Руководство авиапредприятия также приняло меры для предотвращения подобных ЧП.

— Разработан и утвержден план мероприятий, усиливающих контроль за работой аэродромной службы и службы планирования и управления производством. По итогам проверки будут приняты кадровые решения по лицам, ответственным за инцидент, которые позволят усилить кадровый потенциал предприятия. Нынешнее руководство аэропорта считает, что повторение подобных ситуаций недопустимо, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, инцидент произошел 1 декабря. Прилетевший из Казани самолет компании UVT Aero после посадки в челябинском аэропорту выкатился на 20 метров за пределы полосы. На борту находились 33 человека, в том числе ребенок и трое членов экипажа. Никто не пострадал. В транспортной прокуратуре после инцидента начали проверку. Предварительно причинами происшествия сначала назвали обледенение полосы и сильный боковой ветер. Однако позже было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

— По версии следствия, должностные лица аэродромной службы аэропорта Челябинска не стали выполнять необходимые технологические требования по подготовке рабочей поверхности взлетно-посадочной полосы в условиях снегопада и предоставили экипажу воздушного судна недостоверную информации о состоянии поверхности взлетно-посадочной полосы, — сообщили в ведомстве.

В Росавиации тоже считают, что с последствиями непогоды можно было справиться. В письме главы ведомства Александра Нерадько причиной происшествия названо «невыполнение необходимых технологических процедур по подготовке рабочей поверхности искусственной взлетно-посадочной полосы в условиях снегопада, дождя, перехода температуры через ноль градусов».

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