Ремонт трамвайных путей возле вокзала в Челябинске завершат к 24 декабря

Незавершенный трамвайный переезд. Фото: камеры «Интерсвязи»

В Челябинске запустили движение трамваев на вокзал, но ремонт продолжается. Автомобилисты жалуются на неудобство проезда через рельсы на участке Цвиллинга-Свободы. Переезд на этом участке обустроили из старых досок. Пассажиры трамваев рассказывают, что по обновленным рельсам вагоны едут очень медленно.

Как рассказала представитель Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Ирина Чернаева, работы планируют завершить к 24 декабря.

— В настоящее время идут ремонтные работы. Идет выправка путей и подсыпка щебнем. Сейчас временно для автомобилистов организован переезд. Окончание работ — 24 декабря, — рассказала КП-Челябинск представитель Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Ирина Чернаева.

Она также прокомментировала, что с запланированной скоростью 24 км/час трамваи пока не ездят. Транспорт сейчас ходит «аккуратно» — соблюдает ограниченный скоростной режим.

— Плитку в снег укладывать не будут 100%. Все регламентные работы, которые есть в контракте, сделают в этом году, — заверила представитель ведомства.

Напомним, масштабные работы по замене трамвайных путей на улице Цвиллинга начали в конце октября. По контракту их должны завершить до 24 декабря. Но трамваи планировали запустить еще 6 декабря. Сделали это только спустя неделю от запланированной даты.

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