В Челябинске иномарка сбила женщину с маленьким ребенком

Пострадавшим в ДТП оказали медицинскую помощь Фото: Артем КИЛЬКИН

Молодая мать и ее ребенок пострадали в ДТП на улице Кузнецова в Челябинске. Авария произошла вечером 14 декабря.

Как рассказали в ГИБДД города, под колесами Toyota оказались 21-летняя женщина и трехгодовалый малыш. Оба получили травмы. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе.

Машиной управлял 47-детний мужчина.

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняют полицейские.

Ранее мать с двумя маленькими детьми сбила машина во время прогулки в селе Варна.

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