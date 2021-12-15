В Челябинске иномарка сбила женщину с маленьким ребенком

Пострадавшим в ДТП оказали медицинскую помощь
Фото: Артем КИЛЬКИН
Молодая мать и ее ребенок пострадали в ДТП на улице Кузнецова в Челябинске. Авария произошла вечером 14 декабря.
Как рассказали в ГИБДД города, под колесами Toyota оказались 21-летняя женщина и трехгодовалый малыш. Оба получили травмы. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе.
Машиной управлял 47-детний мужчина.
Все обстоятельства происшествия сейчас выясняют полицейские.
Ранее мать с двумя маленькими детьми сбила машина во время прогулки в селе Варна.
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