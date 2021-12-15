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Общество15 декабря 2021 10:54

В Челябинской области более тысячи школьных классов закрыли на карантин

Из-за гриппа и ОРВИ всех школьников в Кусинском районе перевели на дистанционное обучение
Елена КОЛЧИНА
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В двух районах все школы работают только дистанцинно

В двух районах все школы работают только дистанцинно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области на карантине отправили 1089 классов. По данным регионального министерства образования и науки на 14 декабря, 15 школ закрыты полностью. Во всех случаях ученикам велели не приходить на уроки из-за роста заболеваемости ОРВИ.

В Кунашакском и Южноуральском районах по классу профилактически закрыли из-за контакта с больными коронавирусом.

В части школ не прекратили работу, а просто перевели детей на дистанционное обучение. Ранее удаленно учились школьники Снежинска и Катав-Ивановского района, а с 15 декабря на дистант перевели и всех школьников Кусинского района. Как сообщили в муниципалитете, причина — резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сведи детей. До 22 декабря в Кусинском районе закрыли также все учреждения дополнительного образования.

Ранее в Челябинской области более 900 педагогов отстранили от работы из-за отсутствия прививок против коронавируса.

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