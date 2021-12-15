В Челябинской области УФАС выявило признаки сговора в сфере поставок металлопродукции

УФАС в ходе проверок поставщиков металлопродукции выявило ряд признаков, указывающих на сговор. Фото: Мария ЛЕНЦ

Челябинское УФАС выявило признаки антиконкурентного соглашения в ходе проверок 47 торгов на поставку металла. Общая сумма начальных цен контрактов составила 247 млн рублей. В связи с этим антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении шести поставщиков металлопродукции.

— Материалы, указывающие на возможный сговор, получены по результатам проведенных внеплановых выездных проверок в офисах отдельных компаний и изучения торгов на поставку металлопродукции за последние три года. Дело возбуждено в отношении ООО «Стройпром» (г. Челябинск), ООО «Инструмент-Трейд» (г. Челябинск), ООО «Стройресурс» (г. Копейск), ООО «ОПТТОРГ» (г. Копейск), ООО «ОТС-51» (г. Челябинск) и ООО «СтройТехСервис» (г. Челябинск), — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

По данным антимонопольного ведомства, у поставщиков металлопродукции совпадали IP-адреса во время совместного участия в закупках, а также при сдачи бухгалтерской отчетности в налоговые органы. Кроме того, на рабочих компьютерах сотрудников некоторых фирм были обнаружены документы, которые использовали при работе их прямые конкуренты. Также на сговор указывает нахождение нескольких компаний по одному адресу и наличие возмездных займов между ними.

Рассмотрение дела комиссии УФАС в отношении поставщиков металла назначено на 20 января.

Ранее ФАС России возбудило дело об административном правонарушении на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Причиной такого решения стало то, что предприятие отказалось предоставлять ведомству сведения об основных показателях хозяйственной деятельности по производству и реализации иных видов плоского проката.

Напомним, производственники еще с прошлого года жалуются на двукратное повышение цен на металл. КП-Челябинск поговорил с индивидуальным предпринимателем Виктором Киселевым, который занимается производством сельхозтехники. Он рассказал, как скачок цен на металл отразится на инфляции.

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