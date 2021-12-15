В центре Челябинска произошел пожар в кальянной

Фото: предоставлено «Комсомолке».

В Челябинске сегодня вечером произошел пожар в кальянной «Vhbar» на улице Труда. На место происшествия выезжали пожарные и скорая помощь. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал очевидец.

— Был небольшой пожар, сейчас уже все потушили. Людей в зале находилось видимо очень мало, потому что зевак практически нет, — рассказал очевидец.

Фото: предоставлено «Комсомолке».

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на кухне заведения произошло возгорание масла.

— На месте происшествия работали две автоцистерны. Самостоятельно до прибытия пожарных из здания эвакуировались 10 посетителей и 4 сотрудника заведения, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Фото: предоставлено «Комсомолке».

Отметим, что дозвониться до кальянной не удалось.

Этой ночью в Челябинске горела типография на Свердловском тракте. Огнем охватило площадь в 400 квадратных метров. Пожар тушили 58 человек.

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