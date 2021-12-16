В Челябинске коммунальная авария превратила дорогу в каток

Дорогу затопило на челябинском Северо-западе. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Опасная зона образовалась ночью 16 декабря рядом с домом №76 по улице Университетская набережная. Дорогу залило водой, на асфальте образовалась ледяная корка.

В муниципальном комитете дорожного хозяйства сообщили, что передали информацию о возможной аварии МУП ПОВВ — там будут искать источник подтопления.

— Подрядной организацией выполнены работы по обработке данного участка для ликвидации наледи, — уточнили в комитете.

Ранее в Челябинске автомобиль провалился в яму с горячей водой из-за аварии на теплотрассе. Чтобы вытащить машину, потребовался эвакуатор с краном.

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