В Челябинской области 610 человек за день заболели коронавирусом

6,5 тыс. южноуральцев сейчас лечатся от коронавируса
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области медики выявили 610 новых случаев коронавируса, в том числе два – у школьников.
Сейчас от Covid-19 лечатся 6446 жителей региона. За все время с начала пандемии коронавирус обнаружили у 138 664 южноуральцев.
По данным регионального министерства здравоохранения, за последние сутки от ковидной пневмонии скончались 28 пациентов.
Напомним, в регионе не только остается сложной ситуация с коронавирусом, но и растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. На карантин отправили сотни школьных классов, а в двух районах Челябинской области всех детей перевели на дистанционное обучение, чтобы снизить количество заражений.
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