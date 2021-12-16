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Здоровье16 декабря 2021 6:27

В Челябинской области 610 человек за день заболели коронавирусом

Среди них двое школьников
Елена КОЛЧИНА
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6,5 тыс. южноуральцев сейчас лечатся от коронавируса

6,5 тыс. южноуральцев сейчас лечатся от коронавируса

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 610 новых случаев коронавируса, в том числе два – у школьников.

Сейчас от Covid-19 лечатся 6446 жителей региона. За все время с начала пандемии коронавирус обнаружили у 138 664 южноуральцев.

По данным регионального министерства здравоохранения, за последние сутки от ковидной пневмонии скончались 28 пациентов.

Напомним, в регионе не только остается сложной ситуация с коронавирусом, но и растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. На карантин отправили сотни школьных классов, а в двух районах Челябинской области всех детей перевели на дистанционное обучение, чтобы снизить количество заражений.

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