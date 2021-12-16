Женщине, сбившей трех детей на мопеде в Чебаркульском районе, смягчили наказание

Дети катались на мопеде, когда в них врезалась машина. Фото: ЧП ДТП Златоуст/vk.com

Челябинский областной суд изменил приговор 29-летней женщине, которая сбила трех катавшихся на мопеде детей и сбежала с места происшествия.

Ранее виновницу аварии признали виновной в нарушении правил движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека и сопряженном с оставлением места ДТП. Женщину на 6 лет отправили в колонию общего режима и на 2 года 10 месяцев лишили водительских прав.

Первоначальный приговор обжаловали и потерпевшие, и адвокат. Первые просили ужесточить наказание, второй - отложить исполнение судебного решения.

Как рассказали в пресс-службе облсуда, защитник указывал, что у женщины двое несовершеннолетних детей, сейчас она беременна.

В результате суд уменьшил сроки лишения свободы и лишения водительских прав на 3 месяца, а также заменил колонию общего режима на колонию-поселение.

Напомним, ДТП случилось 3 октября 2020 года. Жительница села Кундравы на большой скорости ехала по дороге в соседней деревне Бутырки на ВАЗ-21102. Женщина никогда не училась управлять машиной и была пьяна.

На дороге в это время стоял мопед. Им управлял 11-летний мальчик. На пассажирском месте мопеда сидели дети 10 и 3 лет.

В суде установили, что при виде детей, женщина не попыталась затормозить или снизить скорость. Ее машина врезалась в мопед. После аварии пьяная виновница ДТП бросила пострадавших детей и сбежала. Десятилетний мальчик умер на месте происшествия.

Родителям погибшего ребенка, по решению суда, женщина должна будет выплатить 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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