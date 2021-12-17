В Миассе начали процедуру банкротства градообразующего предприятия

Завод сам подал заявление о банкротстве. Фото: ММЗ/vk.com

На Миасском машиностроительном заводе начали внешнее наблюдение — первую из процедур банкротства. Решение об этом принял областной Арбитражный суд. Информация опубликована в картотеке судебных дел.

Наблюдение продлится до 15 апреля 2022 года. Признать себя банкротом попросило само предприятие. Несколько месяцев назад на заводе объявили о долге в 2,38 млрд рублей. Это не внесенная вовремя плата за энергоресурсы и невыплаченный кредит «Россельхозбанку».

В Государственном ракетном центре Макеева, которому принадлежит завод (предприятия входят в группу «Роскосмос») заявили, что АО «ММЗ», несмотря на заявление о банкротстве, продолжит работу в штатном режиме, в том числе будет функционировать ТЭЦ, от которой зависит отопление части жилых районов в Миассе.

Миасский машиностроительный завод считается градообразующим предприятием, специализируется на выполнении государственных оборонных заказов, производит компоненты ракетных комплексов. Завод выпускает также гражданскую продукцию, в том числе резервуарное оборудование для нефтехимической отрасли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтактфе, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru