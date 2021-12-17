На Челябинском Северо-западе образовались пробки из-за настройки «зеленого коридора» для трамваев

На проспекте Победы и пересекающих его улицах в Челябинске возникли дорожные заторы. Проехать автомобилистам мешают действующие в нестандартном режиме светофоры.

Дело в том, что светофоры сейчас настраивают под новую схему работы. На проспекте Победы планируют обеспечить трамваям приоритетный проезд. Для этого установили специальные индукционные петли и кнопки управления светофорами.

Когда подрядчик закончит настройку оборудования, пока не известно.

— Приносим извинения за временные неудобства и просим автовладельцев скорректировать свои маршруты движения с учетом сложившейся дорожной ситуации, — заявили в муниципальном комитете дорожного хозяйства.

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