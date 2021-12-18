После ДТП с ребенком в челябинском микрорайоне Чурилово появился «лежачий полицейский»

Местные жители надеются, что водители на этому участке гонять больше не будут.
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
В Челябинском микрорайоне Чурилово сделали «лежачего полицейского» возле пешеходного перехода, где иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу в компании еще двоих ребят.
На этот участок улицы Зальцмана и до аварии жаловались местные жители. Из-за того, что ближайший светофор находится в почти трех кварталах, машины здесь нередко ездят с высокой скоростью. Родители переживают за безопасность своих детей — рядом находится общеобразовательная и спортивная школы.
Однако появление лежачего полицейского жители считают полумерой. По их словам, нужно перенести ближайшие пешеходные переходы. В идеале — устанавливать новый светофор.
— Остановка общественного транспорта в сторону города находится возле Зальцмана, 10. На нее люди с другой стороны дороги идут не по пешеходнику, а напрямую — в неположенном месте. Чтобы пройти по правилам нужно крюк делать, это метров 150 как минимум. Дальше по Зальцмана есть стоянка. К ней тоже люди идут напрямую через дорогу. Поэтому водители тут разве что чуть медленнее ездить будут, — рассказала местная жительница Ольга.
Здесь люди особенно часто перебегают дорогу по пути к остановке
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Напомним, авария произошла вечером, 25 ноября возле дома №10 по улице Зальцмана. Очевидцы сообщили о троих сбитых на пешеходном переходе детях. Но позднее в ГИБДД уточнили, что 30-летний водитель сбил только одного ребенка.
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