Школа в челябинском «Академ Riverside» начала прием заявлений на зачисление: какие документы нужны

Фото: Образовательный центр № 7 г. Челябинска/vk.com

Со вторника, 21 декабря, Образовательный центр №7 в микрорайоне «Академ Riverside» начинает прием документов на зачисление детей. Учеба в новой школе начнется во втором полугодии, то есть после новогодних праздников.

Запись в новую школу началась еще в сентябре. Тогда в администрации сообщили, что родители записали 1080 детей. При этом школа рассчитана на 1100 мест. Пока родителей просят набраться терпения.

— В данный момент проходит оповещение родителей. Огромная просьба — дождитесь звонка, не звоните самостоятельно (работа телефона парализована), — сообщили на странице Образовательного центра №7.

Когда можно подать документы?

21 декабря

с 16:00 до 19:00 — 1, 9, 10 классы.

22 декабря

с 16:00 до 19:00 — 2, 4 классы.

23 декабря

с 16:00 до 19:00 — 3, 6 классы.

24 декабря

с 16:00 до 19:00 — 5, 7, 8 классы

25 декабря

с 10:00 до 14:00 будут проводиться консультации.

Как сообщала ранее «Комсомолка», строительство Образовательного центра №7 завершилось осенью этого года. Директором ОЦ№7 назначена бывший руководитель школы-интерната № 12 Челябинска Ольга Николаевна Лежнина.

Какие документы нужны?

— заявление родителей (форму можно скачать на странице Образовательного центра №7 во ВКонтакте);

— личное дело школьника;

— табель успеваемости за текущий учебный год;

— свидетельство о рождении/паспорт ребенка (предъявляется) + копия;

— свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания (предъявляется) + копия;

— копия паспорта родителя или законного представителя;

— копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтактфе, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru