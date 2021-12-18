Школа в челябинском «Академ Riverside» начала прием заявлений на зачисление: какие документы нужны

Фото: Образовательный центр № 7 г. Челябинска/vk.com
Со вторника, 21 декабря, Образовательный центр №7 в микрорайоне «Академ Riverside» начинает прием документов на зачисление детей. Учеба в новой школе начнется во втором полугодии, то есть после новогодних праздников.
Запись в новую школу началась еще в сентябре. Тогда в администрации сообщили, что родители записали 1080 детей. При этом школа рассчитана на 1100 мест. Пока родителей просят набраться терпения.
— В данный момент проходит оповещение родителей. Огромная просьба — дождитесь звонка, не звоните самостоятельно (работа телефона парализована), — сообщили на странице Образовательного центра №7.
Когда можно подать документы?
21 декабря
с 16:00 до 19:00 — 1, 9, 10 классы.
22 декабря
с 16:00 до 19:00 — 2, 4 классы.
23 декабря
с 16:00 до 19:00 — 3, 6 классы.
24 декабря
с 16:00 до 19:00 — 5, 7, 8 классы
25 декабря
с 10:00 до 14:00 будут проводиться консультации.
Как сообщала ранее «Комсомолка», строительство Образовательного центра №7 завершилось осенью этого года. Директором ОЦ№7 назначена бывший руководитель школы-интерната № 12 Челябинска Ольга Николаевна Лежнина.
Какие документы нужны?
— заявление родителей (форму можно скачать на странице Образовательного центра №7 во ВКонтакте);
— личное дело школьника;
— табель успеваемости за текущий учебный год;
— свидетельство о рождении/паспорт ребенка (предъявляется) + копия;
— свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания (предъявляется) + копия;
— копия паспорта родителя или законного представителя;
— копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
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