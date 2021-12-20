Модный сквер в Миассе рассорил жителей и архитекторов

Фото: stebelskiy_art /instagram.com/

В Миассе планируют благоустроить сквер Ракетостроителей и создать в нем современное общественное пространство. Проект разработало архитектурное бюро «Мысли» дизайнера Петра Стебельского. Идея совмещает в себе как сохранение деревьев, так и обустройство пешеходных дорожек, модных скамеек и даже кинотеатра под открытым небом. Новое общественное пространство развернется в границах домов № 5, 7, 7 А, 9, 11, 13, 13а по проспекту Макеева.

— Я как человек, родившийся в Миассе, и знающий это место более тридцати лет, хочу, чтобы с него начались качественные, позитивные перемены в облике города, чтобы пространство наполнилось теми смыслами, которые мы в него заложили, чтобы те страхи, которые испытывают местные жители, остались домыслами. Можно сказать, что это мое письмо Деду Морозу, надеюсь, он его получит, — рассказал дизайнер Петр Стебельский.

Фото: stebelskiy_art /instagram.com/

Проект разработан по программе инициативного бюджетирования. Деньги на реализацию проекта были направлены частными инвесторами совместно с муниципалитетом. Несмотря на то, что жители города сами рассказали, что бы они хотели видеть в новом сквере, результатом остались довольны не все.

Инициативная группа жителей выступала против строительства нового здания под кафе и магазины, а также благоустройства в целом. Как рассказал Петр Стебельский, с некоторыми из них он встречался лично, с другими общался в социальных сетях. Некоторые пишут ему до сих пор.

— Позиция людей непреклонна — нам ничего не надо, оставьте все как есть. При этом диалог сторон зашел в тупик уже давно, и дальнейшие действия становятся все более контрпродуктивными для обеих сторон. Каждый пост активистов заканчивается отметками аккаунтов всех инстанций, от депутата до президента, — пожаловался дизайнер.

Фото: stebelskiy_art /instagram.com/

Напомним, ранее команда Петра Стебельского ранее разработала проект благоустройства пешеходной зоны на Комсомольском проспекте от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова. Работы по нему должны завершить до 15 июля.

Студия также создала проект реконструкции улицы Свободы. Ее планируют оформить в едином стиле на всем протяжении до Привокзальной площади. Во время благоустройства должны заменить асфальтовое покрытие и уложить плитку, установить новые урны, скамейки и фонари, провести дополнительное озеленение.

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