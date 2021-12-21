Катки в двух челябинских парках закрыли из-за погоды

В двух парках закрыли катки под открытым небом Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске 21 декабря закрыли катки в парке имени Терешковой и в Горсаду имени Пушкина.

Как пояснили в муниципальном управлении культуры, площадки временно не работают из-за неблагоприятной погоды. При этом большой каток в парке имени Гагарина продолжает работу по расписанию.

В Челябинске днем 21 декабря начался сильный снегопад. Температура воздуха колеблется от -2 до 0 градусов.

На следующий день, 22 декабря, также прогнозируют снег, но погода будет немного холодней – от -3 до -1 градуса. Откроются ли популярные у челябинцев катки, будет зависеть от фактических погодных условий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru