В Челябинске откроют еще один большой каток под открытым небом

Челябинцы смогут прийти со своими коньками или взять коньки в парке напрокат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске утром 11 декабря откроют каток в парке имени Гагарина. Об этом сообщили в муниципальном управлении культуры.

Прокатиться на коньках горожане смогут в любой день недели. С понедельника по четверг площадка будет принимать посетителей с 12:00 до 21:00. По пятницам каток станет работать на час больше: с 12:00 до 22:00. В субботу на лед можно будет выйти с 10:00 до 22:00, а в воскресенье — с 10:00 до 21:00.

Прокатиться бесплатно не получится. Со взрослых за вход попросят 150 рублей, а детский билет стоит 100 рублей. Билеты с учетом проката коньков обойдутся вдвое дороже.

Каток в парке имени Гагарина станет третьей открытой в городе крупной площадкой для любителей коньков. До этого большие катки залили в парке имени Терешковой и в парке имени Пушкина.

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