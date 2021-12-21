Два самолета, летевшие в Челябинск, сделали вынужденную посадку в аэропорту Кольцово

Работе челябинского аэропорта мешает погода.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В екатеринбургском аэропорту Кольцово сделали вынужденную посадку два самолета, которые летели в Челябинск. Виной всему снегопад, который идет на территории Южного Урала.
— 21 декабря в связи с закрытием аэропорта в Челябинске по причине неблагоприятных метеоусловий совершили вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга воздушные суда авиакомпаний «Аэрофлот» и «ЮВТ Авиа» по маршрутам Москва-Челябинск и Красноярск-Челябинск, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Свердловская транспортная прокуратура поставила на контроль ситуацию с предоставлением услуг пассажирам, чьи самолеты были вынуждены совершить посадку.
Тем временем в челябинском аэропорту продлили ограничения на вылет и прилет самолетов до восьми часов вечера.
— Из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт закрыт до 20:00 для расчистки взлетной-посадочной полосы от снега и наледи. Просим пассажиров уточнять время вылета и прилета на онлайн-табло на сайте, — сообщила пресс-секретарь аэропорта Челябинска Елена Светлова.
Напомним, в Челябинске 21 декабря начался сильный снегопад. Метеорологи не обещают улучшения погоды в ближайшее время.
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