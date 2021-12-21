Челябинск накрыло снежной пеленой. Как долго продлится метель

Днем в городе минимальная видимость Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Челябинск накрыло белой пеленой снега днем во вторник, 21 декабря. Из-за этого в аэропорту пришлось «закрыть небо» пока не расчистят взлетно-посадочную полосу, а в парке Терешковой и горсаду Пушкина не работают катки.

— Невозможно идти! Прямо в лицо задувает! — пожаловался читатель КП-Челябинск Эдуард.

По данным челябинского гидрометцентра, сегодня днем ожидается облачная погода, снег, временами сильный, на дорогах гололедица от наката, температура воздуха 0.. -2. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Ночью похолодает до -3..-5, также будет облачная погода, снег, местами сильный.

Аналогичная ситуация будет в среду, однако в ночь на четверг резко похолодает до -20..-22, после чего потеплеет до -11..-13.

А такой будет погода в городах области:

Скрин с сайта chelpogoda.ru

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