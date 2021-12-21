Московская фирма построит парк с велодорожками и детской площадкой возле дворца спорта «Юность»

Территорию бывшего автовокзала превратят в парк. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске определился подрядчик, который выполнит работы по благоустройству территории у дворца спорта «Юность». Им стала московская фирма «Арсак». Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 27,9 млн рублей, но победителю аукциона удалось снизить цену до 22,7 млн рублей. Согласно контракту, подрядчик должен будет до 1 августа 2022 года демонтировать и вывезти асфальт, вымостить новые тротуары плиткой и террасной доской, создать велосипедные дорожки и обустроить детскую игровую площадку. Кроме того, необходимо будет реконструировать обычную канализацию и проложить ливневую.

Кроме того, определился подрядчик, который выполнили работы по озеленению территории у дворца спорта «Юности». Победителем этого аукциона стала фирма «Стрела плюс» из Челябинска. Согласно техническому заданию, у «Юности» должны появиться засеянные травой газоны, 44 яблони, 91 липа, 8 берез и 10 кленов, а также кусты сирени, барбариса и можжевельника. Посадить деревья необходимо до октября 2022 года.

Напомним, автовокзал в «Юности» перестал работать 15 мая. В помещениях вокзала осенью решили открыть детский спортивный центр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru