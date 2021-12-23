В Челябинске иномарка сбила женщину с двумя детьми

ДТП случилось рано утром
Фото: Сергей ГАПОН
В Челябинске молодая женщина и два ребенка пострадали в ДТП. Авария произошла ранним утром 22 декабря на улице Профессора Благих.
Как рассказали в ГИБДД города, 23-летняя женщина вместе с детьми 9 и 3 лет шла через дорогу по нерегулируемому переходу. На «зебре» пешеходы попали под колеса Mitsubishi Lancer. Все трое получили травмы, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Машиной управлял 36-летний мужчина. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют полицейские.
Напомним, женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Челябинске 14 декабря. Незадолго до того машина наехала на мать с двумя маленькими детьми в селе Варна.
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