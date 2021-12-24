В Челябинске стоматологическая поликлиника прекращает бесплатный прием пациентов

В новом статусе стоматология будет работать с января 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоматологическая поликлиника №3 в Тракторозаводском районе Челябинска с 1 января 2022 года не будет принимать пациентов по полисам обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в администрации медучреждения. Там уточнили, что продолжат работать на платной основе и по полисам дополнительного медстрахования. Для пациентов, которые не готовы оплатить услуги сразу, собираются ввести программу рассрочки.

Вылечить зубы без оплаты жители Тракторозаводского района Челябинска теперь смогут в Городской клинической больнице №8 и Городской клинической поликлинике №8.

Стоматологическая поликлиника №3 уже несколько лет является частной, а не государственной, и сама определяет, работать ли с полисами ОМС.

Напомним, в Металлургическом районе Челябинска закрывается женская консультация. В ней больше не будут ставить на учет беременных и женщин с гинекологическими заболеваниями. Вместо консультации появится диагностический центр.

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