Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 7:27

В Челябинске стоматологическая поликлиника прекращает бесплатный прием пациентов

В стоматологии №3 с нового года не будут лечить зубы по полисам ОМС
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В новом статусе стоматология будет работать с января 2022 года

В новом статусе стоматология будет работать с января 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоматологическая поликлиника №3 в Тракторозаводском районе Челябинска с 1 января 2022 года не будет принимать пациентов по полисам обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в администрации медучреждения. Там уточнили, что продолжат работать на платной основе и по полисам дополнительного медстрахования. Для пациентов, которые не готовы оплатить услуги сразу, собираются ввести программу рассрочки.

Вылечить зубы без оплаты жители Тракторозаводского района Челябинска теперь смогут в Городской клинической больнице №8 и Городской клинической поликлинике №8.

Стоматологическая поликлиника №3 уже несколько лет является частной, а не государственной, и сама определяет, работать ли с полисами ОМС.

Напомним, в Металлургическом районе Челябинска закрывается женская консультация. В ней больше не будут ставить на учет беременных и женщин с гинекологическими заболеваниями. Вместо консультации появится диагностический центр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru