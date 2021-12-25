Челябинцам показали, как благоустроят территорию у ДС «Юность»

У "Юности" уберут все заборы. Фото: мэрия Челябинска
Власти Челябинска показали проект благоустройства у ДС «Юность», где раньше был автовокзал. Эскизы опубликовало Управление архитектуры города.
Вот такой проект показали челябинцам. Фото: мэрия Челябинска
— Вместо стихийной парковки, в которую превратилась бывшая разворотная площадка для автобусов, появится спортивное ядро: воркаут-площадка, конструкция для скейтеров, мини-трибуна и много новых газонов с деревьями и кустарниками, — рассказал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.
По Труда сделают велодорожку. Фото: мэрия Челябинска
Он также сообщил, что пешеходные пути освободят от машин, а по краю тротуара на Труда сделают транзитную велодорожку. На территории сделают прогулочные дорожки и места со столами для пинг-понга и настольных игр. Все ларьки, временные сооружения и заборы демонтируют. На эскизах также есть общественный туалет.
Фото: мэрия Челябинска
Павел Крутолапов сообщил, что перед проектированием проводился опрос среди челябинцев. И все основные пожелания были учтены: больше зелени, место для занятия спортом, зоны отдыха и отсутствие преград и заборов.
Сквер преимущественно засадят деревьями-крупномерами. Фото: мэрия Челябинска
Напомним, 23 декабря в ДС «Юность» на месте бывшего автовокзала открыли залы, в которых будут тренироваться ученики детских спортивных школ.
Фото: мэрия Челябинска
Фото: мэрия Челябинска
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