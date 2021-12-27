Замминистра культуры в Челябинской области назначили экс-руководителя Центра развития туризма

Дмитрий Столбов приступил к новой работе с 24 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместителем министра культуры Челябинской области назначили Дмитрия Столбова. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Дмитрию Столбову 44 года. По образованию он инженер-механик и экономист-менеджер в сфере строительства. С 2017 до 2019 года Дмитрий Столбов руководил в Челябинской области Центром развития туризма. Позже Центр был упразднен, одновременно развитие туризма забрали из ведения министерства культуры и передали региональному министерству экономического развития.

Ранее в Челябинской области уволили вице-губернатора Евгения Голицынв и еще трех чиновников.

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