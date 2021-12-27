15% составила доля выборки полезного вторсырья на полигоне ТБО в Полетаево в 2021 году

Фото: Полигон ТБО

На сортировочном комплексе ООО «Полигон ТБО» в Полетаево подвели итоги уходящего года. За 12 месяцев сотрудникам сортировочных участков удалось переработать более 130 тысяч тонн бытовых отходов, поступающих на конвейер. Доля выборки пригодного к дальнейшей переработке вторсырья составила 15% и стала самой высокой за все годы работы предприятия.

На сортировочном комплексе отметили, что это очень хороший показатель которым можно справедливо гордиться, ведь в среднем по стране показатель выборки ВМР (вторичных материальных ресурсов) на мусороперерабатывающих объектах составляет в среднем 8-10% (по данным нацпроекта «Экология»).

Превысить среднюю общероссийскую планку помогла комплексная модернизация: в 2021 году были расширены производственные и хозяйственные мощности, улучшены материально-бытовые условия для персонала. Это помогло значительно увеличить штат сортировщиков.

«За год количество сотрудников сортировочного комплекса многократно увеличилилось и сегодня составляет 150 человек. Для этого есть все условия: люди идут к нам работать, потому что мы гарантируем стабильную и хорошую зарплату с полным соцпакетом. Это помогает привлекать квалифицированных сотрудников или проводить подготовку для тех, кто столкнулся с такой работой впервые. Тем не менее, кадровый дефицит есть до сих пор — в соответствии с нацпроектом «Экология» необходимо повышать процент выборки вторсырья еще больше. Поэтому люди нужны всегда. Одно можно сказать точно: того кадрового дефицита, который был, например, в начале этого года уже нет. И мы имеем все инструменты, чтобы расширять штат и дальше», — рассказал заместитель генерального директора по производству ООО «Полигон ТБО» Роман Рупотка.

На полетаевском полигоне проанализировали и состав поступающих отходов. Морфология мусорных потоков, которые генерировали южноуральцы в уходящем году, на две трети состоит из стекла и пластика, еще 15% составляет макулатура, металл и текстиль, а все остальное приходится на органику. Специалисты отмечают интересную региональную особенность Челябинской области — в сырьевой паре «стекло-пластик» превалирует все-таки стеклотара.

Фото: Полигон ТБО

Также специалисты полигона отметили изменение морфологического состава получаемого вторсырья: за год значительно увеличилась выборка пластика. И подчеркнули сезонную закономерность количественного соотношения мусорных фракций.

«В 2021 году, по ощущениям, на сортировочных линиях очень сильно увеличился объем пластика. Но, сложно утверждать, что его стали больше производить и выбрасывать. Возможно, просто мы стали его эффективнее выбирать. Конечно, лето — это всегда рекордные сборы пластика и стекла, особенно таким аномально жарким, каким оно было в этом году — люди потребляли много жидкости. Впереди новогодние праздники и мы уже готовимся к новой волне тары и упаковки. И, конечно, елок. Они, кстати, вообще большая проблема сортировки», — поделились наблюдениями работники сортировочного комплекса полигона в Полетаево.

Хвойные деревья создают праздничное настроение в домах, но их появление на сортировочных столах полигона приносит только постновогодние проблемы. Если «лесная красавица» попадает в общий поток коммунальных отходов, а сортировщик не успевает оперативно убрать ее с линии, это может парализовать работу комплекса. Зачастую елочный ствол ломает цепи конвейера и выводит его из строя.

Любой простой сортировочного оборудования — чрезвычайная ситуация, из-за которой может снизиться качество выборки вторсырья. Особенно нежелательны остановки в новогодние праздники, ведь в начале января объем поступающих отходов традиционно увеличивается. Чтобы не осложнять и без того тяжелую работу сортировщиков, достаточно просто не класть новогоднюю елку в мусорный бак, а оставить ее на площадке для крупногабаритного мусора.

Впрочем, сотрудники полигона ТБО в Полетаево готовы и к затяжным праздникам, и к повышению эффективности сортировочного комплекса в наступающем году. В новогодние каникулы персонал будет трудиться в усиленном режиме, который задаст высокий рабочий темп: в 2022 процент выборки ВМР планируется увеличить, как минимум, до 20%.

Задача амбициозная, но план реальный. Для его реализации есть все необходимое: сплоченная команда профессионалов, комплексная стратегия модернизации полигона, а также новые производственные объекты.

Напомним, в первом квартале 2022 года будет введена в эксплуатацию новая карта для захоронения отходов. Две уже существующие и пока что работающие карты будут закрыты, начнется их рекультивация. Кроме усиления сортировочного производства будет построен новый участок по компостированию органических отходов, что позволит значительно минимизировать количество мусорных неперерабатываемых «хвостов», направляемых на захоронение. Из полученного путем компостирования материала будет изготавливаться технический грунт для рекультивации старых карт и нужд полигона.

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