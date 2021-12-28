В Челябинске на полгода сделают эксперимент с платными парковками

О платных парковках заговорили еще в октябре. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске проведут эксперимент с платными парковками. Их сделают в центре города, чтобы понять, насколько востребована такая услуга. Об этом сегодня, 28 декабря, «Комсомольской правде-Челябинск» во время утреннего эфира рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

Она отметила, что эксперимент будет длиться шесть месяцев:

— Первая задача эксперимента, чтобы эти места не использовались как стоянки для жителей близлежащих домов, которые оставляют машины на сутки. Это же общественные места, куда приезжают жители: кто-то на работу, кто-то сделать покупки и уехать, кто-то погулять по городу или перекусить.

По словам Натальи Котовой, введение платных парковок поможет решить еще одну проблему — в ночное время будет проще чистить от снега или пыли пустые карманы:

— Вы видите, что на многих улицах есть парковочные места, огороженные сеткой. Наша задача — оформить все эстетически, поставить камеры, терминалы оплаты. Тогда и заборов никаких не нужно будет.

Чиновники определяют места, а после введения платных парковок проведут мониторинг, насколько важна такая услуга и готовы ли жители платить за комфорт. Предварительно оговорены три площадки: напротив Южно-Уральской железной дороги, около Челябинвестбанка и администрации города.

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