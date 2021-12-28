В Челябинске Торговый центр могут превратить в выставочную площадку

Переоборудовать Торговый центр могут уже в следующем году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У здания Торгового центра на берегу реки Миасс в Челябинске может появиться новое назначение. По данным Chel.DK.ru, в 2022 году комплекс перейдет в руки владельца ЧЭМК Юрия Антипова (сейчас он один из двух совладельцев здания наравне с Александром Аристовым). После этого Торговый центр, возможно, перепрофилируют и превратят в выставочный зал.

Потенциально на площадке могут проходить не только крупные выставки, но и концерты или фестивали. Специалисты отмечают, что сейчас в Челябинске нет большой экспо-площадки.

Пока что в Торговом центре провели техническую экспертизу. Эксперты подтвердили прочность несущих конструкций и заключили, что в капитальном ремонте здание не нуждается.

Сейчас в Торговом центре продают различные товары, но за последние годы количество торговых площадок значительно сократилось. В здании площадью 18 тыс. квадратных метров теперь работают всего несколько десятков предпринимателей.

Торговый центр открыли в 1975 году. На момент строительства здание было уникальным. Огромный железобетонный купол опирается не на колонны, а на углы., причем опоры могут двигаться, а само здание способно опускаться и подниматься, адаптируясь к перепадам температуры.

В 2018 году Торговый центр предложили признать памятником. Так здание надеялись защитить от уродливых рекламных вывесок.

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