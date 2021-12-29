В Миассе родившая мертвого ребенка женщина отсудила у больницы миллион рублей

Женщину вовремя не направили на УЗИ и не порекомендовали необходимый препарат Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Жительница Миасса получит миллион рублей в качестве компенсации морального вреда от Городской больницы №2. Суд решил, что женщине некачественно оказали медицинскую помощь, когда та была беременна. В результате плод погиб до рождения.

Как рассказали в пресс-службе Миасского городского суда, врач-гинеколог, наблюдавшая женщину, знала о риске резус-конфликта (несовпадения резус-факторов крови) между матерью и ребенком. Опасное состояние стало развиваться на позднем сроке беременности и обнаружилось при анализе крови.

Гинеколог с запозданием предупредила пациентку о результатах анализа и заверила, что опасности нет. Беременная получила направление на еще один анализ, но не на другие обследования, например, ультразвуковое, позволившее бы проверить состояние плода.

Неделей позже, когда женщина уже приехала на роды в Областной перинатальный центр, оказалось, что у ребенка не прослушивается сердцебиение. Врачи центра сообщили, что женщина приехала к ним слишком поздно. Девочка, которую она вынашивала, родилась уже мертвой.

Позднее обнаружилось, что в женской консультации пациентке не посоветовали сделать инъекцию иммуноглобулина, которая могла бы предотвратить резус-конфликт.

Во время суда представители больницы заявляли, что запрошенная женщиной сумма компенсации слишком велика. Жительница Миасса, в свою очередь, рассказала, что долго лечилась после родов, а утрату ребенка тяжело переживали как она сама, так и ее семья – муж и дети.

В результате суд решил удовлетворить требования пострадавшей в полном объеме и обязать больницу выплатить компенсацию именно в той сумме, которую просила женщина.

Ранее сразу две жительницы Златоуста обвинили гинеколога в гибели своих нерожденных детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru