Андрей Сергеев попрощался с коллективом и покинул пост руководителя ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области начальник полицейского главка Андрей Сергеев покинул свой пост. По информации источника КП-Челябинск, генерал-лейтенант уже попрощался с коллективом и ушел с должности, на которую 11 сентября 2014 года его назначил Владимир Путин. До этого Сергеев работал в Хабаровском крае.

На осободившуюся должность может заступить министр внутренних дел Северной Осетии генерал-лейтенант Михаил Скоков. Раньше он возглавлял полицию Смоленской области, в Осетии работает с 2016 года.

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