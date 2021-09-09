Возглавить полицию в Челябинской области может генерал-лейтенант из Северной Осетии

Не исключено, что вскоре Михаил Скоков (слева) и Андрей Сергеев (справа) поменяются должностями. Фото: МВД России

Начальник ГУ МВД Челябинской области генерал-лейтенант Андрей Сергеев может в скором времени покинуть свой пост. Служебный договор с руководителем полицейского главка истекает 17 сентября. Не исключено, что вместо продления контракта произойдет ротация кадров.

Как сообщает «Деловой квартал» со ссылкой на источник в силовых структурах, в качестве возможного нового главы челябинского ГУ МВД называют министра внутренних дел Северной Осетии Михаила Скокова.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.

Генерал-лейтенант Михаил Скоков — уроженец Ростовской области. Службу в полиции он начал в 1990 году. Работал, в том числе, начальником отдела по борьбе с организованными группами и преступными сообществами, разработке лидеров преступных сообществ и «воров в законе». С 2012 по 2016 год руководил полицией Смоленской области, а затем возглавил министерство внутренних дел Северной Осетии.

Михаилу Скокову 53 года, у него две дочери.

Андрей Сергеев на 4 года старше своего коллеги и также воспитывает двоих детей.

Он родился в Новосибирской области, а на службу в органы внутренних дел поступил в 1985 году. Был милиционером группы задержания, участковым инспектором, оперуполномоченным в отделении уголовного розыска. Позже стал начальником оперативно-поискового управления.

В 2007 Андрей Сергеев возглавил полицию Магаданской области, три года спустя был назначен руководителем УМВД Хабаровского края. ГУ МВД Челябинской области генерал-лейтенант руководит с 2014 года.

Если Андрей Сергеев действительно покинет Челябинскую область, в регионе не останется силовых структур, не переживших за последние несколько лет серьезных кадровых перестановок.

Напомним, в мае этого года прокуратуру в Челябинской области возглавил приехавший из Карелии Карен Габриелян. Ранее руководителем регионального управления ФСБ стал Дмитрий Иванов, работавший до того в Томской области.

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