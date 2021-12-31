Камеры зафиксировали, как мужчина выпал с балкона в микрорайоне «Академ Riverside» в Челябинске

Мужчина решил не встречать Новый год Фото: соцсети

Тело молодого человека во дворе дома на Наркома Малышева,3 в микрорайоне «Академ Riverside» в Челябинске утром 31 декабря обнаружил дворник. Позже выяснилось, мужчина выпал с балкона 17 этажа, решив не дожидаться Нового года.

Как рассказал директор управляющей компании Артем Клименко, погибший снимал квартиру со своей девушкой, но на момент происшествия находился один. Был это суицид или несчастный случай, пока неизвестно. По фотографиям видно, что мужчина был босиком, но в верхней одежде. Балкон, с которого он выпал находится не в квартире, а подъезде. Через него нужно пройти, чтобы выйти на лестничную площадку. Часто местные жители на такие балконы выходят покурить.

— Я уже веду статистику таких падений, — делится Артем Клименко. — Раз в 2-3 месяца случается обязательно. Здесь много жителей, высокие дома, чтобы выйти на открытый балкон, достаточно попасть в подъезд, поэтому район выбирают для суицида. Мужчина упал на тротуар, хорошо, что никого не задел и не повредил машины.

В сентябре 2021 года с балкона в микрорайоне «Академ Riverside» выпала школьница. Незадолго до трагедии семиклассница говорила с подругой о неразделенной любви.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru