Проезд на скоростном поезде «Ласточка» в Челябинской области подорожал почти на 100 рублей

Перед Новым годом пассажиров «Ласточки» поздравляли День Мороз и Снегурочка. Фото: Ринат Ребров

С сегодняшнего дня, 1 января, билеты на скоростной электропоезд «Ласточка» станут дороже. Так, чтобы доехать из Челябинска до Карталов в эконом-классе придется заплатить 810 рублей (+60 рублей), в Троицк — 470 (+80 рублей), а в Магнитогорск — 920 (+120 рублей).

Стоимость проезда в первом классе выросла на 100 рублей по всем направлениям, кроме Тамерлан – Карталы, туда билет стоит 350 рублей вместо прежних 300.

— Без объявления войны повысили, без предупреждения! — возмущается читатель КП-Челябинск.

Подорожание ждет и обычные электрички. Как пояснили в пресс-службе Свердловской пригородной компании, индексация тарифов проводится ежегодно с учетом инфляции.

— С 1 января 2022 года тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории региона устанавливается в размере 2,90 рубль за каждый километр поездки, — сообщили в СПК.

Подорожание электричек — не единственное изменение с 1 января 2022 года. Рассказываем, что еще изменится.

Если вы пользуетесь общественным транспортом в Челябинске, изучите изменения в схеме движения. В городе появятся новые маршруты, часть старых будет сокращена или, наоборот, продлена.

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