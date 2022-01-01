В новогоднюю ночь залп фейерверка прилетел на балкон жилого дома в Магнитогорске

В новогоднюю ночь салюты запускали практически в каждом дворе
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Традиционно после боя курантов в Челябинске со всех сторон начинают греметь салюты. Как будто каждый двор соревнуется кто кого перестреляют. Ранее мы публиковали список мест, где можно запускать фейерверки, — их всего 12. Спорим: вашего двора в нем нет?
Один из таких запусков не обошелся без ЧП, сообщили в МЧС.
— В 00:30 на центральный пункт пожарной связи Магнитогорска поступило сообщение от очевидцев: на улице Бориса Ручьева, на балкон четвертого этажа пятиэтажного жилого дома залетел запл фейерверка, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Ирина Шафеева.
Немедленно примчавшиеся на место пожарные поднялись по автолестнице на балкон и ликвидировали небольшой очаг горения подручными средствами. Хозяев квартиры в это время не было дома, но благодаря тому, что очевидцы своевременно подняли тревогу, квартира не пострадала.
— Мы с дочерью смотрели с балкона, она говорит: «Смотри пап, залп направление поменял. Начали по балконам стрелять». Никто специально и умышленно ничего не делал, я свидетель. Много людей вышло петарды ставили в снег, а некоторые на карусели пиротехнику устанавливали и запускали. Людей много было очень, — рассказал очевидец ЧП Андрей Круссер.
Праздники продолжаются. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не использовать пиротехнику рядом с жилыми домами.
Кстати, за фейерверки в неположенном месте грозит штраф 5 тыс. рублей. Если при запуске новогоднего салюта пострадает или погибнет человек, грозит уже уголовная ответственность.
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