В Челябинской области откроют 3-километровую экотропу к месту падения метеорита

Так выглядит памятник метеориту у озера Чебаркуль. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области в 2022 году откроют экотропу «По следам метеорита». По ней туристы смогут пройти к памятнику у озера Чебаркуль, куда упали самые крупные фрагменты суперболида. Один из его осколков весом 505 кг сейчас хранится в Челябинском государственном историческом музее.

Созданием объекта займется учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Об этом КП-Челябинск сообщили в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области.

Это место и сейчас пользуется спросом у туристов. Но теперь они смогут удобно и безопасно путешествовать по новой дороге длинной 3 км. Она будет проложена через территорию бора. Тропа будет оборудована знаками, настилом, информационными досками. Кроме того, для туристов будут созданы фотозоны.

Напомним, метеорит пролетел над Челябинском утром 15 февраля 2013 года. Суперболид упал в озеро Чебаркуль. На его подъем региональные власти выделили более 1,5 млн рублей. 16 октября 2013 года со дна водоема были подняты наиболее крупные из фрагментов. При взвешивании первые весы вышли из строя на отметке 597 килограмм. Более надежные весы показали общий вес 654 килограмма.

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