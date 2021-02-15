Что стало с обломками челябинского метеорита: изучаем, можно ли еще найти кусочек небесного пришельца

Метеорит разлетелся на тысячи осколков, некоторые из которых до сих пор не нашли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восемь лет назад на Челябинскую область обрушился метеорит. Махина в 13 000 тонн стремительно худела в атмосфере. Не долетев 40 км до поверхности, взорвалась в небе и разлетелась на обломки. Ученые считают, что на землю упала всего тонна небесного тела, не считая пыль. И 3/4 этой массы — это как раз то, что упало в озеро Чебаркуль.

В День рождения суперболида рассказываем, на сколько обломков разлетелся челябинский метеорит, где они находятся, и можно ли еще отыскать кусок небесного тела в южноуральских лесах.

ТЫСЯЧИ ОБЛОМКОВ

Челябинский метеорит достали со дна озера Чебаркуль 16 октября 2013 года. На свет его подняла екатеринбургская компания «Алеут», которая специализируется на водолазных работах. Директор компании Николай Мурзин в эксклюзивном интервью КП-Челябинск рассказал, что на дне озера лежат еще минимум два крупных осколка. Это подтверждают и ученые.

— Самый большой кусок метеорита находится в Челябинском государственном историческом музее (его вес 505 кг, — прим. авт.) Часть материала, безусловно, находится в озере Чебаркуль. Часть — рассыпана между Еманжелинском и озером Чебаркуль — по траектории полета, то, что не найдено, — говорит кандидат географических наук, член Челябинского отделения Русского географического общества Сергей Захаров. — Часть поднятых обломков также находится в музее, отшлифованы для того, чтобы посмотреть на их внутреннюю структуру. Ну и конечно же, большое количество осколков находится в руках у тех, кто в первые дни бросился искать. Всего осколков было порядка нескольких тысяч, наверное. Может быть, до уровня 10, может быть, чуть-чуть больше.

Фрагменты метеорита были также розданы различным научным лабораториям и музеям. Части болида есть в НИИ Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы. Куски челябинского болида хранятся даже в Париже, в Национальном музее естественной истории Франции.

Напомним, с одним из фрагментов метеорита в научном сообществе разразился громкий скандал. Летом 2017 года в запасниках краеведческого музея, где хранятся самые большие осколки уральского болида, не досчитались увесистого куска в 2,5 кг. Стоимость такого на международном рынке коллекционеров может достигать пары миллионов рублей. Кусок оказался у известного уральского ученого Сергея Колисниченко. За это ему дали год лишения свободы условно.

Этот кусок пропал из музея. Фото: предоставлено УФСБ по Челябинской области

НЕ КЛАД, А ПРОСТО КОСМОС

Осколки метеорита есть и у обычных южноуральцев, которым посчастливилось отыскать их после падения. У многих это просто метеоритная пыль — так ученые называют маленькие камешки. А у кого-то это внушительные куски. Так, житель Челябинской области Алексей Усенков нашел в районе поселка Тимирязевский фрагмент массой 3,4 килограмма. Ученые ЧелГУ подтвердили его подлинность и выдали владельцу соответствующий сертификат.

Найденный южноуральцем кусок метеорита весит 3,4 кг. Фото: пресс-служба ЧелГУ

В ЧелГУ, кстати, тоже хранится несколько кусков метеорита.

— Наши ученые Дудоров, Замоздра и другие занимаются исследованием метеорита и в лабораториях ЧелГУ он есть. Осколки были собраны ими во время экспедиции. Также 1,5-киллограмовый кусок хранится в университетском музее, — рассказала начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусенкова.

МЕТЕОРИТ НА МЕДАЛЯХ ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ

К Зимним Олимпийским играм 2014 в Сочи златоустовские мастера отлили медали, инкрустированные метеоритом. Спортсменам, победившим 15 февраля, — в годовщину падения челябинского болида, такие необычные подарки решило сделать Министерство культуры. Первым медаль с кусочком болида получил чемпион по шерт-треку Виктор Ан. Награду ему вручили в издательском Доме «Комсомольская Правда» в Москве.

В руках у Виктора Ана та самая медаль с челябинским метеоритом. Фото: архив КП

ГДЕ ВЗЯТЬ МЕТЕОРИТ?

Если в 2013 году ученые обнадеживали, что метеорит можно отыскать в лесах, то спустя восемь лет это практические нереально. Проще купить. Так, например, метеорит продается в краеведческом музее в Челябинске. Как положено, с сертификатами подлинности. Стоимость самого маленького кусочка — 195 руб., самого большего, весом 14,1 грамм — 25 тысяч руб.

Метеорит продается также и на «Авито». Цена — 300-400 руб. за грамм. Но подлинность камней на этой площадке вызывает вопросы.

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