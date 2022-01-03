Жительница Челябинской области отдала мошенникам почти миллион рублей в надежде заработать на бинарных опционах

Не стоит верить всему, что обещают в объявлениях
Фото: архив "КП"
71-летняя жительница Златоуста Челябинской области решила заработать на бинарных опционах и в итоге отдала мошенникам 955 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело.
Женщина рассказала, что ее заинтересовало объявление о заработке в интернете — мол, обещали высокий доход от торговли бинарными опционами. Она изучила отзывы, сама позвонила по телефону, который указан в рекламе. А дальше — все как по накатанной. В разговоре якобы сотрудница финансовой фирмы предложила ей перевести 15 тысяч рублей, чтобы получить 7 тысяч обещанных. Следом позвонил другой «сотрудник», который посоветовал женщине вложить под проценты еще 100 тысяч рублей.
— После чего мошенники неоднократно созванивались со своей жертвой, сообщали о миллионных доходах и уговаривали ее внести больше денежных средств «на счет финансовой организации». Женщина занимала деньги у родственников, оформляла кредиты и переводила крупные суммы неизвестным гражданам, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
В полиции в очередной раз призвали проявлять бдительность и не доверять незнакомцам.
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