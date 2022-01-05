В Челябинске пропал 83-летний мужчина

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области/vk.com

В Челябинске разыскивают 83-летнего Михаила Савельева. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Пенсионер ушел из дома в Курчатовском районе 4 января, с тех пор его никто не видел.

Занимающиеся поисками волонтеры сообщают, что пожилой человек мог потерять память и заблудиться.

Пропавший ходит с тростью. Он худощавого телосложения, у него седые волосы, зеленые глаза, рост — около 160 сантиметров.

В ночь исчезновения не мужчине были темно-синяя рубашка, черные брюки, черные ботинки, черная меховая шапка и черная куртка.

Обновлено.

Поиски дедушки завершены. Подробности, — по ссылке.

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