Пропавшего в Челябинске 83-летнего дедушку нашли мертвым

Волонтеры расклеивали ориентировки по городу. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области/vk.com

83-летнего челябинца Михаила Савельева, который ночью 4 января ушел из дома и пропал, нашли мертвым. Мужчина замерз насмерть.

Дедушку искали полицейские, родственники, друзья, волонтеры «ЛизаАлерт». Ситуация осложнялась тем, что пожилой мужчина был дезориентирован, у него потеря памяти. В ту ночь на улице резко похолодало. Волонтеры надеялись, что он зайдет погреться в подъезд или магазин.

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